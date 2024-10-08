Мосгорсуд оставил Понасенкова в реестре иноагентов

Мосгорсуд отклонил иск Понасенкова на проверку Минюста

Мосгорсуд признал решение Минюста не пересматривать включение блогера Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в реестр иностранных агентов законным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В своем иске Понасенков требовал признать проверку Минюста в его отношении незаконной и устроить «внеплановую документарную проверку по его заявлению об исключении из реестра иноагентов». В Минюсте, в свою очередь, подчеркнули, что решение не будет пересмотрено, так как в ходе проверки были обнаружены «факты иностранного влияния».

«В обоснование доводов [Понасенков] указал, что не получал копию оспариваемого распоряжения, а в акте проверки не указаны обстоятельства и основания для отказа в исключении из реестра иностранных агентов. Также считает, что акт проверки составлен неверно, поскольку в нем не указаны сведения о результатах проверки, нет ссылок на нормы права», — указано в документах. В конечном итоге Мосгорсуд отклонил жалобу Понасенкова.

Ранее Гагаринский суд Москвы отказал Евгению Понасенкову в снятии статуса иностранного агента. По мнению представителя Минюста в суде, Понасенков соответствует критериям иностранного агента, так как распространяет материалы СМИ-иноагентов в YouTube и Telegram.