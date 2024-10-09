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08:01, 9 октября 2024Из жизни

Танцовщица отправилась в круиз и за шесть месяцев переспала с 63 пассажирами

Фото: Anutr Yossundara / Shutterstock / Fotodom

19-летняя девушка, работающая на круизах танцовщицей и певицей, рассказала, что не может перестать заниматься сексом с пассажирами. Подробностями своей интимной жизни она поделилась на форуме Reddit.

Девушка отправилась в плавание около шести месяцев назад и с тех пор переспала с 63 пассажирами. Сначала она, по ее словам, была «хорошей девочкой», но после первого сексуального партнера на борту судна не смогла остановиться. «Это рискованно, и я признаю, что это, вероятно, не самый умный поступок», — написала она на Reddit.

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Как объясняет девушка, она знакомится с мужчинами после выступления. Затем они идут к ним в каюты, где все и происходит. Не попадаться ей помогают охранники, с которыми она специально поддерживает теплые отношения.

Ранее стюардесса, работающая на суперъяхтах, анонимно раскрыла секреты богатых пассажиров. По ее словам, миллионеры на борту нередко употребляют кокаин и пользуются услугами несовершеннолетних проституток.

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      Алиса Дмитриева
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