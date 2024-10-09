Украинский инструктор рассказал об угасании мотивации у военных

Postimees: мотивация солдат на фронте начинает угасать

Украинский военный инструктор рассказал об угасании мотивации воевать у находящихся на фронте солдат. Его слова передает издание Postimees.

По его словам, на фронте очень много нуждающихся в отдыхе солдат. Он добавил, что если воевать слишком много, то мотивация начинает угасать. Также он пожаловался на нехватку времени для подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, есть проблема с подготовкой солдат, которая должна длиться не менее шести месяцев, но приходится подготавливать пехотинцев всего за один. «Реальность такова, что мы не можем готовить солдат дольше», — заключил он.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил об усталости бойцов ВСУ от боевых действий. По его словам, упадок сил затрагивает и тех, кого конфликт не затронул напрямую, говоря об усталости Запада от украинского конфликта.

