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10:51, 9 октября 2024Бывший СССР

В Азербайджане обвинили миссию ЕС в обострении ситуации в регионе

Глава Генштаба ВС Азербайджана: миссия ЕС в Армении обостряет ситуацию в регионе

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Миссия Европейского союза (ЕС) в Армении обостряет ситуацию на Южном Кавказе. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Азербайджана Керим Велиев, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Велиев обвинил миссию ЕС в обострении ситуации в регионе на встрече с главой Международного военного штаба НАТО Янушем Адамчаком. По мнению главы Генштаба ВС Азербайджана, размещение гражданской миссии Евросоюза усложнило урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

«Размещение наблюдательной миссии ЕС на территории Армении на условной границе, а также вооружение Армении некоторыми странами, расположенными за пределами региона, в частности, Францией, привели к активизации реваншистских сил в Армении», — заявили в Минобороны Азербайджана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности заключить мир с Азербайджаном в этом месяце. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор подпишут при согласовании всех пунктов.

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      Юрий Леонов
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