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05:30, 9 октября 2024Мир

В Британии назвали условие прямого включения НАТО в конфликт на Украине

Британский политолог Саква: НАТО включится в конфликт на Украине при успехе РФ

Фото: Tom Little / Reuters

Прямое вовлечение стран НАТО в конфликт на Украине будет вероятно при условии дальнейшего продвижения российских войск. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква.

«Если Россия сможет продвинуться дальше и отодвинуть линию фронта, будет иметь значительное преимущество на поле боя, то более открытое и прямое вовлечение западных сил становится возможным», — подчеркнул он, указав на возможные успехи Вооруженных сил РФ.

При этом, по мнению эксперта, Североатлантический альянс фактически уже активно включен в украинский кризис. Вместе с тем не до конца понятна стратегия НАТО по достижению их основной цели — не допустить поражения Украины.

Ранее в Соединенных Штатах заявили о желании украинцев отправить на фронт войска НАТО. По мнению бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, солдаты стран Североатлантического альянса смогли бы заменить украинских военнослужащих на поле боя.

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      Дмитрий Попов
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