Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:46, 9 октября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о попытках ударов ВСУ из HIMARS по взводным опорным пунктам ВС России

Кимаковский: ВСУ пытаются бить из HIMARS по взводным опорным пунктам ВС России

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются бить из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по взводным опорным пунктам российских военных. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Использование ракет от HIMARS, которыми они [украинские военные] пытаются поражать наши боевые порядки. На некоторых направлениях они уже опустились до взводного уровня использования HIMARS», — уточнил Кимаковский.

9 октября в российских силовых структурах рассказали о попытках ВСУ наносить удары по Угледару в ДНР из HIMARS. Отмечалось, что применение РСЗО влияет на темпы эвакуации мирного населения из города.

Ранее сообщалось, что в США признали эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против американских установок HIMARS, переданных Киеву. По информации The Atlantic, системы РЭБ Вооруженных сил (ВС) России снижают эффективность украинских РСЗО более чем на 90 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Украина вывезла обломки сбитого тяжелого беспилотника «Охотник». Запад может изучить новейшие стелс-технологии России

      Желавших отдохнуть за границей россиян обманули на миллионы рублей

      На Украине в трети деклараций чиновников нашли «ошибки» на 44 миллиона долларов

      Российский фигурист ответил на вопрос о смене гражданства

      Бывшая жена Майкла Джексона раскрыла неожиданный факт про артиста

      Названо число пострадавших от атак ВСУ в Курской области

      Врачи спасли россиянку с «синдромом разбитого сердца»

      Нефтяной конкурент России ограничит вывоз из страны одного вида топлива

      В офисах ФНС в ЯНАО прошли обыски

      Стали известны подробности нового фильма Нолана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше