В ДНР рассказали о попытках ударов ВСУ из HIMARS по взводным опорным пунктам ВС России

Кимаковский: ВСУ пытаются бить из HIMARS по взводным опорным пунктам ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются бить из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по взводным опорным пунктам российских военных. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Использование ракет от HIMARS, которыми они [украинские военные] пытаются поражать наши боевые порядки. На некоторых направлениях они уже опустились до взводного уровня использования HIMARS», — уточнил Кимаковский.

9 октября в российских силовых структурах рассказали о попытках ВСУ наносить удары по Угледару в ДНР из HIMARS. Отмечалось, что применение РСЗО влияет на темпы эвакуации мирного населения из города.

Ранее сообщалось, что в США признали эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против американских установок HIMARS, переданных Киеву. По информации The Atlantic, системы РЭБ Вооруженных сил (ВС) России снижают эффективность украинских РСЗО более чем на 90 процентов.