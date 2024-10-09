В Эстонии решили «исправить» советский памятник

В Эстонии захотели скрыть надпись на монументе о советских воинах-освободителях

В Эстонии захотели «исправить» монумент советским воинам-освободителям в поселке Техумарди и скрыть текст на нем. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

По данным издания, разрешение на закрытие части надписи на обелиске дал Департамент охраны памятников старины Эстонии. Провести соответствующие работы местные власти планируют до конца текущего года.

Сражение советских бойцов с немецкими частями при Техумарди состоялось в ночь с 8 на 9 октября 1944 года. В память об этом бое в 1960-х годах скульпторы Рихо Кульд и Матти Варик вместе с архитектором Алланом Мурдмаа создали мемориал. Позднее рядом с ним появилось братское кладбище.

Ранее сообщалось, что неизвестные облили краской памятник российскому полководцу Барклаю-де-Толли. Он располагался в Риге. Местные власти высказывались за демонтаж данного монумента.