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12:00, 9 октября 2024Россия

В Госдуме заявили о противоречии брачного договора традиционным ценностям

Депутат ГД Буцкая: брачный договор противоречит традиционным ценностям

Фото: Beatriz Pérez Moya / Unsplash

Заключение брачного договора противоречит российским традиционным ценностям. Это следует из слов депутата Госдумы, первого зампреда комитета по защите семьи Татьяны Буцкой, ее заявление приводит «Говорит Москва».

По мнению Буцкой, тем россиянкам, кто все же заключил брачный договор, было больно его подписывать. «Такого у нас не было никогда, и это совершенно не про наши традиционные ценности. (...) Это настолько не в наших традиционных ценностях — высчитывать, раскладывать. Получается, мы настраиваем пару на то, что их брак временный», — заявила Буцкая.

Согласно статистике, в России с января по июнь 2024 года зарегистрировано 359 590 браков и 317 932 разводов.

Ранее психолог Эльнара Мустафина назвала пять основных причин разводов. В первую очередь эксперт указала на кризис в отношениях. По ее словам, самый сильный наступает в первый, третий, седьмой и четырнадцатый год совместной жизни.

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      Марк Леонов
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