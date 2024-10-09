В Грузии назвали резолюцию Европарламента наглым вмешательством в дела страны

Гарибашвили назвал резолюцию ЕП наглым вмешательством в дела Грузии

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили назвал вмешательством в дела Грузии проект резолюции Европарламента (ЕП). Его слова приводит в Telegram «Sputnik Грузия».

«Мы видим, что лоббисты, защищающие нашу радикальную оппозицию, готовят антигрузинскую резолюцию, что является очередной демонстрацией наглого вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказал он.

Председатель партии возмутился, что такое грубое вмешательство в избирательные процессы происходит за две недели до парламентских выборов. Гарибашвили также назвал документ ЕП манипуляцией и попыткой повлиять на избирателей.

Ранее 14 депутатов Европарламента представили проект резолюции «Об упадке демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии». В документе критикуются грузинские законы об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

8 октября мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского во вмешательстве в парламентские выборы.