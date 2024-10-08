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16:06, 8 октября 2024Бывший СССР

В Грузии обвинили посла ЕС во вмешательстве в выборы

Мэр Тбилиси Каладзе обвинил посла ЕС во вмешательстве в выборы

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Посол Европейского Союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский вмешивается в парламентские выборы, которые пройдут в республике 26 октября. В этом дипломата обвинил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Несколько дней назад мы увидели попытки вмешательства в избирательную кампанию. Категорически неприемлемыми являются те заявления посла Евросоюза, которые мы услышали. Это прямая попытка вмешаться в предвыборную кампанию», — сказал он.

По словам мэра грузинской столицы, ранее Герчинский раскритиковал предвыборные ролики правящей партии, на которых кадры разрушений от боевых действий на Украине противопоставляются миру в Грузии. Впоследствии ряд оппозиционных грузинских телеканалов отказались показывать видеоролики в эфире, несмотря на то, что закон обязывает их это делать. По мнению Каладзе, причиной этого стало то, что видео «Грузинской мечты» не понравились послу Евросоюза.

Политик также заявил, что Герчинский представляет все страны ЕС и призвал обратиться к министерствам иностранных дел входящих в объединение государств с вопросом о том, что за попытки вмешательства в политический и предвыборный процесс Грузии происходят от их имени.

Ранее Каладзе назвал «рабством» критику предвыборных роликов правящей партии Грузии. По его словам, оппозиционным СМИ Грузии для конструктивной критики баннеров с изображением городов Украины во время конфликта необходимы более весомые аргументы.

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      Александр Курбатов
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