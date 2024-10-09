В Грузии оценили вероятность введения санкций против России

Грузия не планирует вводить санкции против России, несмотря на призыв депутатов Европарламента. Об этом заявил министр экономики республики Леван Давиташвили, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Грузия».
Накануне 14 евродепутатов подготовили проект резолюции «Об упадке демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии», в котором вновь призвали Тбилиси ввести санкции против Москвы. Кроме того, в документе критикуются принятые властями страны законы об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а также предлагается заморозить финансирование правительства страны до их отмены.
«Мы принимаем все решения, исходя из интересов грузинского народа. Мы должны объяснить нашим партнерам, а наши партнеры должны понять, что все наши решения служат благополучию страны, а это часть благополучия Европы в целом», — сказал министр. По его словам, санкции против России не окажут никакого влияния на Москву и навредят лишь Грузии.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не против переизбраться на второй срок, если оппозиция победит на парламентских выборах 26 октября и представит ее кандидатуру на выборы нового главы государства. Отвечая на вопрос о церемониальности роли президента в Грузии, она сказала, что у него есть другая роль на будущее.