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10:22, 9 октября 2024Бывший СССР

В Грузии оценили вероятность введения санкций против России

Министр экономики Давиташвили: Грузия не планирует вводить санкции против России

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия не планирует вводить санкции против России, несмотря на призыв депутатов Европарламента. Об этом заявил министр экономики республики Леван Давиташвили, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Накануне 14 евродепутатов подготовили проект резолюции «Об упадке демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии», в котором вновь призвали Тбилиси ввести санкции против Москвы. Кроме того, в документе критикуются принятые властями страны законы об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а также предлагается заморозить финансирование правительства страны до их отмены.

«Мы принимаем все решения, исходя из интересов грузинского народа. Мы должны объяснить нашим партнерам, а наши партнеры должны понять, что все наши решения служат благополучию страны, а это часть благополучия Европы в целом», — сказал министр. По его словам, санкции против России не окажут никакого влияния на Москву и навредят лишь Грузии.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не против переизбраться на второй срок, если оппозиция победит на парламентских выборах 26 октября и представит ее кандидатуру на выборы нового главы государства. Отвечая на вопрос о церемониальности роли президента в Грузии, она сказала, что у него есть другая роль на будущее.

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      Александр Курбатов
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