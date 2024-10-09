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07:42, 9 октября 2024Экономика

В Москву пришли температурные качели

Синоптик Леус: 9 сентября в столице ожидается плюс 8 градусов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Москву пришли температурные качели с большими амплитудами изменения температур. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 7 сентября, днем в столице было плюс 16 градусов, во вторник, 8 сентября, плюс 13, при этом в среду, 9 сентября, ожидается уже плюс 8 градусов Цельсия. В пятницу, 11 сентября, вновь потеплеет до плюс 15 градусов, предсказал синоптик.

Ранее на Москву опустился радиационный туман. По словам координатора программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игоря Шкрадюка, такой туман не имеет отношения к опасной радиации и не представляет угрозы. Он появляется в результате радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы. Радиацией называют два совершенно разных явления: излучение нагретого тела и радиоактивный распад.

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      Мария Черкасова
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