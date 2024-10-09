Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:22, 9 октября 2024Бывший СССР

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремела серия взрывов

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Одессе прогремела вторая за день серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

О месте и обстоятельствах взрывов не сообщается. Мэр призвал жителей находиться в безопасных местах, в Одесской области сработала воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах в Харькове и Одессе в 19:07 по московскому времени. Также сообщалось о детонации неизвестного объекта в Павлодаре Днепропетровской области.

До этого в Харькове также сообщили о серии взрывов. По словам чиновника, Вооруженные силы России нанесли удар корректируемыми авиационными боеприпасами, подробностей о месте взрывов не сообщается.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения. Что изменилось в отношениях Сербии и России?

      Школьница из России стала призером международной олимпиады по финансовой безопасности

      Россиянин сорвал джекпот и стал мультимиллионером

      Звезду OnlyFans обвинили в неуплате налогов на 160 миллионов рублей

      Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна

      Стало известно о проверке Пашаева на причастность к другим эпизодам мошенничества

      Турист заселился в отель и описал его фразой «трубы свисали со стен, было грязно»

      Россиянам назвали подходящее время для перехода на зимнюю резину

      По факту инцидента с учителем и пятиклассницей на Ставрополье возбудили дело

      Виктория Боня снялась в купальнике после похода в горы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше