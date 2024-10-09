В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремела серия взрывов

В Одессе прогремела вторая за день серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

О месте и обстоятельствах взрывов не сообщается. Мэр призвал жителей находиться в безопасных местах, в Одесской области сработала воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах в Харькове и Одессе в 19:07 по московскому времени. Также сообщалось о детонации неизвестного объекта в Павлодаре Днепропетровской области.

До этого в Харькове также сообщили о серии взрывов. По словам чиновника, Вооруженные силы России нанесли удар корректируемыми авиационными боеприпасами, подробностей о месте взрывов не сообщается.