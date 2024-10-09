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21:00, 9 октября 2024Мир

В ООН заявили о передаче Западом лицензии Украине на уничтожение своего народа

Дипломат Бармин: молчание Запада дает Украине лицензию на уничтожение народа

Фото: Reuters

Вместо того, чтобы открыто говорить о проблемах прав человека на Украине и преступлениях Киева, Запад молчит и фактически дает лицензию на уничтожение украинского народа. Об этом заявил первый секретарь дипмиссии России при ООН в Женеве Илья Бармин, передает РИА Новости.

«Вместо того, чтобы открыто говорить о проблемах защиты прав человека на Украине и искать пути их решения, западные страны фактически дают Киеву "лицензию" на уничтожение собственного народа ради несбыточной мечты о победе над Россией. Таким образом Запад сам становится соучастником преступлений со стороны Киева», — отметил дипломат.

По словам Бармина, западные страны «наглядно попирают» свои же принципы, которые навязывают другим странам, стремясь вести боевые действия с Россией «руками простых украинцев».

Ранее представитель российской дипмиссии при ООН Ярослав Еремин заявил, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека скрывает реальную ситуацию с правами человека на Украине, а также не включает в свои отчеты тысячи страниц документов, присланных Россией по данному делу.

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      Дарья Устьянцева
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