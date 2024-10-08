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22:33, 8 октября 2024Мир

В России обвинили управление ООН в попытках замолчать нарушения прав на Украине

Российская дипмиссия: УВКПЧ ООН скрывает ситуацию с правами человека на Украине

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) скрывает реальную ситуацию с правами человека на Украине, а также не включает в свои отчеты тысячи страниц документов, присланных Россией по данному делу. Об этом рассказал во время диалога по ситуации с правами человека на Украине в рамках Совета ООН по правам человека представитель российской дипмиссии Ярослав Еремин, пишет РИА Новости.

«Сегодняшний обзор стал еще одним примером однобокого подхода господина Тюрка (главы УВКПЧ Фолькера Тюрка) и УВКПЧ к освещению ситуации на Украине», — отметил он.

По словам Еремина, «те крохи максимально сглаженной критики в адрес Киева, которые включены в последний доклад Управления, не имеют ничего общего с реальной ситуацией на Украине». При этом российская сторона практически ежемесячно передает Фолькеру Тюрку данные о подробно задокументированных случаях грубейших нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права со стороны Украины. Объем этих материалов превышает «многие тысячи страниц», резюмировал Еремин.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что власти Украины нарушают международный пакт о гражданских и политических правах Организации Объединенных наций. Он также обвинил Владимира Зеленского в нарушении статьи 12 соглашения, предусматривающей свободный выезд граждан из страны.

Кроме того, Дубинский подчеркнул, что западным странам следует осознать недоговороспособность президента Украины. Он выразил надежду на то, что ситуация изменится после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил, что за время украинского конфликта Россия неоднократно обращалась в ООН с сообщениями об атаках на атомные электростанции, покушениях на журналистов, применении запрещенного оружия, но ни разу не слышала адекватной реакции.

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      Марина Совина
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