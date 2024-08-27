Депутат Чепа заявил о бессмысленности обращений РФ к ООН из-за химоружия ВСУ

За время украинского конфликта Россия неоднократно обращалась в ООН с сообщениями об атаках на атомные электростанции (АЭС), покушениях на журналистов, применении запрещенного оружия, но ни разу не слышала адекватной реакции, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он указал на политизированность ООН и других международных организаций.

«Мы обращаемся в ООН, говоря об угрозах АЭС, которые могут повлечь за собой колоссальный урон для целых стран, но не видим никакой серьезной реакции. Мы сообщаем об атаках на журналистов, но не слышим ответов ООН. Так же и за два с половиной года мы узнали об огромном количестве схронов Вооруженных сил Украины с химическим оружием, но ООН, к сожалению, не реагирует», — сказал политик.

По его словам, не только ООН, но и другие международные организации, призванные отслеживать нарушение прав человека, законов ведения войны и другие сегодня лишены возможности независимой оценки, потому обращаться к ним с подобными сообщениями стало практически бессмысленным.

«К сожалению, ООН сегодня не реагирует на такие вещи, потому обращения не принесут эффекта. В принципе, большинство международных организаций сильно политизированы и находятся под влиянием определенных структур. Мы это видим, так что обращения к ним стали бесполезными», — резюмировал Чепа.

Ранее в Минобороны сообщили об обнаружении в одном из тайников Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовленных к применению веществ, которые содержат смесь на основе нитрата таллия, а также тактические смести.