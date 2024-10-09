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12:46, 9 октября 2024Бывший СССР

В Раде предложили давать большие сроки за поджог авто бойцов ВСУ

Нардеп Заблоцкий: Рада предлагает давать от 10 до 15 лет за поджог авто ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Верховной Раде подготовили законопроект, по которому предлагается давать большие тюремные сроки в размере от 10 до 15 лет за поджог авто бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал депутат украинского парламента Марьян Заблоцкий.

«Законопроект устанавливает наказание за поджог военных автомобилей сроком от 10 до 15 лет независимо от всех обстоятельств», — заявил нардеп.

В качестве примера обстоятельств, которые мешают привлечь к ответственности поджигателя, парламентарий напомнил, что от ответственности за поджог авто военных освобождаются лица до 16 лет. По новому закону подросткам будет грозить уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в массовом порядке начали патрулировать свои транспортные средства, опасаясь поджогов. Пойманных злоумышленников владельцы автомобилей грозятся отправить на фронт в качестве «бесплатных рабов».

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      Глеб Палехов
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