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10:22, 9 октября 2024Россия

Расправившуюся с двумя сестрами российскую школьницу отправили в психдиспансер

В Тольятти расправившуюся с двумя сестрами школьницу отправили в психдиспансер

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Тольятти 13-летнюю школьницу, которая расправилась с двумя младшими сестрами, отправили в психоневрологический диспансер на экспертизу сразу после допроса следователей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

У юной россиянки не было проблем с учебой и дисциплиной. При этом, когда в школе проводилось психологическое тестирование, ее ответы на некоторые вопросы вызвали тревожность педагогов, но ничего критичного в них не увидели. Кроме того, у девочки была определена «низкая социальная активность».

Родители школьницы развелись. Мать в декрете, а до этого работала воспитателем в детском саду. Родной отец девочки отправился на спецоперацию. Школьница вместе с другими сестрами жили с отчимом. Семья на учете не состояла, однако мать часто скандалила с новым избранником.

В день трагедии родители девочек были в полиции на допросе по заявлению о незаконном проникновении в жилье, которое мать подала на отчима после ссоры.

8 октября стало известно, что на балконе квартиры на улице Лизы Чайкиной в Тольятти нашли девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища. С ними могла расправиться старшая 13-летняя сводная сестра. С девочкой-подростком начали работать следователи.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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