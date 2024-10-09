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17:03, 9 октября 2024Бывший СССР

В России назвали скрытую причину визита Лукашенко в Москву

Политолог Межевич: Белоруссию могут втянуть в конфликт на Украине

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко связан с попытками стран Запада втянуть республику в конфликт на Украине. Такое мнение высказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

«Я рискну предположить, что сейчас речь пойдет (...) о вопросах военной безопасности. Слишком тяжела ситуация и слишком велико желание наших врагов сделать из республики некую точку конфронтации. Проще говоря, [страны Запада хотят] создать белорусский фронт [в конфликте на Украине]», — заявил эксперт.

Межевич добавил, что главной причиной визита является экономическая интеграция Москвы и Минска.

Ранее Лукашенко заявил, что Союзное государство России и Белоруссии является образцом выстраивания равноправных отношений между двумя государствами.

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      Сергей Болиев
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