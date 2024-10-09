В России придумали способ сдержать рост цен на авиабилеты

«Ведомости»: ФАС хочет ограничить траты инвесторов на новые терминалы аэропортов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила доработать регулирование долгосрочных тарифов в аэропортах, пишут «Ведомости». По данным источников издания, речь идет об исключении из расчета тарифов от трех лет и более расходов и нормативной прибыли на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта.

В публикации указывается, что такая мера будет действовать в случае, когда, например, инвестор уже после согласования проекта с властями решит построить терминал с большей пропускной способностью, либо он окажется дороже изначально запланированного.

Как узнали журналисты, задуманные изменения правительственного постановления «О госрегулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах <...>» (в текущей версии документа порядок действия регуляторов при превышении трат на инвестпроект напрямую не регламентирован) в конечном счете направлены на сдерживание стоимости авиабилетов, поскольку речь идет о снижении издержек авиакомпаний, которые неизбежно отражаются на ценах.

Изменения предлагается принять для проектов развития аэропортов, которые будут реализовываться с 1 марта 2025 года. В S7 Airlines, поддержав предложенную инициативу, отметили, что сейчас есть примеры, когда новые аэровокзалы рассчитаны на пассажиропоток в три-пять раз выше фактического, из-за чего «пассажиры вынуждены расплачиваться за инфраструктуру, которая фактически им не нужна».

Ранее стало известно, что цены на авиабилеты в экономклассе с перелетом по России достигли максимальных с 2000 года уровней. В Кремле связали удорожание авиабилетов с инфляционными процессами.