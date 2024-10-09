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13:38, 9 октября 2024Россия

В России три человека надышались ядовитыми испарениями и не выжили

В Дагестане три человека потеряли сознание при ремонте канализации, их не спасли

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Дагестане три человека надышались ядовитыми газами при ремонте канализации. Спасти их не удалось, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Одной из жертв оказался глава очистных сооружений города Дербента. Он и двое его подчиненных по очереди спустились в коллектор, чтобы закрыть задвижку. Оказавшись внизу, мужчины потеряли сознание.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Ранее в Красноярском крае четверо детей отравились средством от насекомых, спасти их не удалось. В Следственном комитете сообщили, что это произошло из-за непроветривания помещения после применения инсектицидов.

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      Алан Босиков
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