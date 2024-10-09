В России высказались об ответе в случае атак дальнобойным оружием

Депутат Красов: Россия ответит на удары дальнобойным оружием не только Украине

Россия ответит на удары по своей территории дальнобойным оружием на только Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о реакции Москвы на атаки западным оружием.

В ответ на разрешение Украине [бить по территории России дальнобойным оружием] и поставки вооружения, которые обеспечат нанесение ударов вглубь территории Российской Федерации, как совершенно справедливо заметил министр иностранных дел [России Сергей Лавров], Россия даст адекватный ответ не только Украине, но и тем странам, которые приняли решение о поставке вооружений, военной техники и обеспечении этих ударов Андрей Красов депутат Госдумы

«Я не буду раскрывать, уточнять, какие это удары, но ни Украине, ни тем странам, которые решили таким образом противостоять России, мало не покажется. Если такое решение уже будет принято, то уже отсидеться где-то в тылу, в глубине за подталкивание вперед украинского режима уже не получится. Это факт вооруженной агрессии в отношении Российской Федерации, будет адекватный ответ от России не только Украине», — сказал депутат.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если западные страны одобрят Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами, Москва примет ответные меры. «Если [решение] будет принято, мы об этом узнаем, и схема, которую упомянул [президент России] Владимир Путин, будет уже находиться в действии», — сказал он.