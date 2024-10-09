В России заявили об отсутствии места для европейских машин

Глава СТЭЛС Максимов: производители из Китая заполнили машинами склады в России

Китайские производители заполнили автомобилями склады в России. Об отсутствии места для европейских машин заявил глава СТЭЛС Сергей Максимов, его слова приводит «Прайм».

По словам эксперта, бренды из Китая заполняют площадки намеренно, чтобы подготовиться к возможной отмене санкций и возвращению конкурентов.

«Китайцы смотрят вдаль. Это не означает, что это отмена санкций будет завтра-послезавтра, но они хотят обезопасить себя», — пояснил Максимов.

Ранее вице-президент «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин пожаловался, что почти все деньги россиян с покупок новых машин уходят в Китай. По его словам, доля Lada на рынке составляет порядка 11 процентов.

Глава российского автоконцерна Максим Соколов считает, что нарастить продажи и остановить процесс потери доли рынка для «АвтоВАЗа» поможет повышение утилизационного сбора, делающее китайские автомобили значительно дороже. По его словам, из-за агрессивного продвижения и «несопоставимых с ценой машин скидок» бренды из КНР переманивают покупателей Lada. Однако господдержка должна переломить ситуацию в будущем.