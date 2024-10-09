В США рассказали о протестах из-за митинга Трампа

Bloomberg: митинг Трампа в Нью-Йорке рискует вызвать протесты

Предвыборный митинг кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа рискует вызвать протесты из-за того, что мероприятие планируется провести в «оплоте сторонников Демократической партии» — арене Madison Square Garden в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп планирует 27 октября, примерно за неделю до выборов, провести митинг на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (...) Мероприятие рискует стать кошмаром для логистики и служб безопасности, так как привлечет большое количество сторонников Трампа в Манхэттен — оплот демократов», — передает агентство.

Авторы материала допустили, что митинг вызовет протесты и будет представлять из себя дополнительную нагрузку для сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, они подчеркнули, что мероприятие является частью «необычной стратегии» Трампа по проведению своих выступлений за пределами ключевых колеблющихся штатов, которые могут определить исход выборов.

5 октября Трамп вернулся в Батлер, штат Пенсильвания, где в июле на него было совершено покушение. В этот раз безопасность мероприятия была существенно усилена, на крышах за обстановкой следили снайперы.