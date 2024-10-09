В США высказались об используемой для отступления ВСУ тактике российских военных

NYT: российские военные тактикой окружения заставляют ВСУ отступать

Российские военные тактикой окружения заставляют Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступать. Об этом высказались военные аналитики Паси Паройнен и Франц-Штефан Гади, передает The New York Times (NYT).

«Российские войска все чаще используют тактику окружения, чтобы заставить украинские войска отступить. Они прорываются через слабые места в украинской обороне», — говорится в публикации.

Отмечается, что Угледар пал, попав в клещи. По мнению авторов статьи, это вынудило украинских солдат, которые все еще находились в городе, быстро отступить, так как российские военные приближались с трех направлений.

Ранее сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных «Российская тактика» о Вооруженных силах России, их структуре, вооружениях и тактике действий, но оставили за скобками конфликт на Украине.