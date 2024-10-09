В США заявили об отправке предназначенного для Украины оружия в Израиль

Экс-сотрудник Госдепа Хо: предназначенные для Киева ЗРК отправятся в Израиль

Американское оружие, в том числе предназначенные для Киева зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), в ближайшее время отправится не на Украину, а в Израиль. Об этом заявил экс-сотрудник Госдепа, бывший капитан морской пехоты США Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Если кто-то думает, что Украина в ближайшее время получит какие-либо ЗРК в сколько-нибудь серьезном количестве, вы обманываете себя», — отметил он.

Хо подчеркнул, что Вашингтон переориентируется с украинского конфликта на Ближний Восток не только в военной сфере, но и в вопросах логистики и производства.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах в США откажется от помощи Украине в пользу Израиля.