В ВС России рассказали о новой тактике ВСУ по борьбе с дронами

В ВС РФ показали кадры уничтожения бойцов ВСУ с помощью дронов под Часовым Яром

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве новой тактики по борьбе с беспилотниками ложатся на землю и замирают, но российские войска противостоят такой хитрости. Кадры уничтожения украинских военных под Часовым Яром с помощью дронов предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса «Север-V» Вооруженных сил России.

«Жесткие кадры недавнего уничтожения бойцов противника бригадой "Север-V". Такие вылеты происходят регулярно. Противник, замечая приближение дрона, ложится и замирает в надежде, что останется незамеченным», — рассказали военные.

Отмечается, что тактика украинских бойцов обладает ограниченной эффективностью на дальнем расстоянии, но благодаря слаженной работе российских военных ей удается противостоять.

Ранее Министерство обороны России показало удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области. В результате атаки произошел масштабный взрыв с последующим пожаром.

