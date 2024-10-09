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12:51, 9 октября 2024Экономика

Власти США подготовили предложения о разделе Google

Bloomberg: власти США допускают разделение Google

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Министерство юстиции США рассматривает возможность обратиться к федеральному судье с просьбой заставить Google продать часть своего бизнеса, пишет Bloomberg.

По данным агентства, соответствующие предложения изложены в 32-страничном документе, подготовленном после того, как судья Амит Мехта признал Google «монополистом на рынке поиска» и предписал сторонам перейти ко второй фазе дела. Предполагается, что представленным властями предложениям могут дать ход после перехода дела к этапу возмещения ущерба.

В частности, «рассматриваются поведенческие и структурные меры, которые не позволят Google использовать такие продукты, как Chrome, Play и Android, для получения преимуществ» в сферах поиска и искусственного интеллекта, в том числе возможное разделение технологического гиганта.

Ранее журналисты писали, что в случае реализации соответствующего сценария из состава Google придется вывести подразделения, занимающиеся развитием операционной системы и браузера, что приведет к распаду крупнейшей с 80-х годов прошлого века
американской компании.

В Google раскритиковали столь «радикальные» идеи властей, указав на перспективу «значительных непредвиденных последствий для потребителей, бизнеса и конкурентоспособности Америки». По словам вице-президента компании по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд, указанный план «выходит далеко за рамки» августовского решения суда.

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      Дмитрий Воронин
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