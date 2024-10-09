Володин назвал сроки рассмотрения проектов о противодействии нелегальной миграции

Спикер ГД Володин: пакет законопроектов о миграции рассмотрят до конца осени

Депутаты Госдумы рассмотрят пакет из пяти законопроетков по борьбе с незаконной миграцией до конца осени. Такие сроки назвал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, говорится на сайте Госдумы.

«Мы предложили рассмотреть вопрос ужесточения ответственности за ее [незаконную миграцию] организацию. И, надо сказать, сроки наказания очень высокие: от восьми до 15 лет. И если чиновник причастен к этому, то вводится запрет занимать должность до 10 лет в различных органах власти», — напомнил Володин.

По его словам, депутаты также предлагают признать отягощающим фактором совершение преступления мигрантом. При принятии законопроектов в сфере миграционной политики появится больше прозрачности и порядка, добавил Володин.

При этом в Госдуме уже начали рассматривать ряд инициатив в этой сфере — в частности, речь идет о законопроекте по борьбе с фиктивными браками, заключенными ради вида на жительство в России.

Володин ранее заявлял, что пять законопроектов о нелегальной миграции рассмотрят в приоритетном порядке и примут до декабря 2024 года. По его словам, те, кто хочет работать в России, должны знать историю и язык, а также уважать традиции и культуру страны. Из думской электронной базы следует, что палата парламента рассмотрит документы в октябре.