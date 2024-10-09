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13:33, 9 октября 2024Россия

Врач предупредил о риске бесплодия у участников СВО

Андролог Гладышев: участники СВО рискуют столкнуться с бесплодием из-за ПТСР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) рискуют столкнуться с бесплодием из-за посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом в беседе с «Ридусом» предупредил врач-андролог Владислав Гладышев.

Врач пояснил, что стресс может оказывать очень сильное влияние на репродуктивное здоровье мужчины.

«В некоторых случаях людям потребуется помощь психиатра, чтобы восстановить репродуктивную функцию организма. Не помощь психолога, а именно психиатра», — сказал Гладышев.

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Кроме того, по словам врача, на репродуктивную функцию мужчин, побывавших в зоне боевых действий, может оказывать влияние и ряд других факторов. Например, успокаивающие препараты, которые порой принимают военные. Также на репродуктивные способности могут повлиять и венерические заболевания, которыми иногда страдают солдаты, предупредил врач.

Ранее доктор психологических наук рассказала, как в России проходит восстановление ветеранов спецоперации, с какими задачами приходится сталкиваться психологам и как общество может помочь участникам СВО.

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