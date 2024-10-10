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19:23, 10 октября 2024Ценности

41-летняя Светлана Лобода показала кадры в откровенном платье

Украинская певица Светлана Лобода показала кадры в черном кружевном платье

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода показала кадры в откровенном наряде. Соответствующая публикация (на момент написания новости была удалена) появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 14,8 миллиона подписчиков.

41-летняя знаменитость предстала перед камерой, отказавшись от бюстгальтера, в черном кружевном платье с глубоким декольте. Видно, что звезда находилась на улице на фоне многочисленной растительности.

При этом она распустила завитые в кудри волосы и продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру.

Ранее в октябре Светлана Лобода снялась в прозрачном наряде. Исполнительница предстала перед камерой, сидя с пиццей в руках в прозрачном кружевном наряде с глубоким декольте. Так, одежда частично обнажала ее грудь и облегала тело.

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      Карина Черных
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