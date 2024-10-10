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16:25, 10 октября 2024Экономика

Британский фондовый рынок продолжил терять позиции

Bloomberg: Канада выбила Великобританию из топ-6 по капитализации рынка акций

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Рынок акций Великобритании опустился на седьмое место в мире по совокупной капитализации торгующихся компаний, пропустив вперед Канаду с 3,22 триллиона долларов. Как пишет Bloomberg, лондонский фондовый рынок, который в последние годы затмили восходящие биржи, включая индийскую, продолжил терять позиции на фоне «еще одного удара».

Отмечается, что с начала года рыночная стоимость компаний, акции которых торгуются в Канаде, выросла на 11 процентов. При этом британский фондовый рынок ранее входивший в число мировых лидеров, теперь выбыл из топ-6, потеряв за последнее десятилетие около триллиона долларов капитализации (канадский на столько же вырос) и уступает также США, Китаю, Японии, Гонконгу и Индии.

В 2022 году на фоне рыночного хаоса при правительстве Лиз Трасс рынок Великобритании потеснила и Франция, но в начале лета политические проблемы подкосили в свою очередь Париж — после объявления президентом Эммануэлем Макроном досрочных парламентских выборов капитализация французского рынка акций вновь уступила британскому, позволив ему вернуть лидерство в Европе по этому показателю.

В материале указывается, что утрата позиций британского фондового рынка отчасти связана с его большим весом в таких низкорастущих отраслях, как производство потребительских товаров и фармацевтика. В то же время, хотя большую часть этого рынка занимают глобальные игроки, акции отечественных компаний пострадали в том числе в связи с Брекситом и частой сменой правительств.

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      Дмитрий Воронин
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