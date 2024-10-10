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14:35, 10 октября 2024Россия

В Госдуме высказались о ситуации с нехваткой кладбищ и крематориев в России

Депутат Якубовский призвал привлекать частные инвестиции в погребальную сферу

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский высказался о ситуации с нехваткой в России кладбищ и крематориев. В разговоре с «Лентой.ру» депутат призвал изменить законодательство в погребальной сфере, способствуя таким образом привлечению в нее частных инвестиций.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила о критической нехватке в России кладбищ и крематориев.

«На мой взгляд, необходимо принять как аксиому: если в какую-то сферу мы можем привлечь частные средства дополнительно к бюджетным, надо это делать, в идеале, на каждый бюджетный рубль привлекая внебюджетные средства. В данном случае речь идет еще и об устаревшем законодательстве, которое, как справедливо замечает коллега Разворотнева, не дорабатывалось и не менялось с 1996 года, тогда как существенно изменилось и отношение россиян к процедуре погребения и размер городских агломераций кратно вырос», — отметил Якубовский.

Отсутствие внешних игроков приводит к отсутствию конкуренции, что негативно сказывается на уровне цен и качестве оказываемых услуг. Поэтому, безусловно, и над этой проблемой в части совершенствования законодательства нужно работать

Александр Якубовский член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

В августе сообщалось, что в Краснодарском крае задержали бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и двух его подельников по делу о незаконной продаже мест на местных кладбищах.

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