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08:56, 10 октября 2024Россия

В России заявили о критической нехватке кладбищ

Депутат Разворотнева заявила о критической нехватке кладбищ в России

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

В России критически не хватает кладбищ и крематориев — по числу последних на душу населения государство отстает и признано аутсайдером в мире. О сложившейся проблеме в беседе с «Парламентской газетой» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Депутат отметила, что положительно повлиять на ситуацию может законопроект, который даст возможность бизнесу строить ритуальные сооружения по системе государственно-частного партнерства.

«Потребность в крематориях сегодня очень велика. В крупных городах — в частности, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге — до 70 процентов погребений осуществляется именно в них», — пояснила Разворотнева.

Парламентарий подчеркнула, что представители бизнеса готовы влиться в новую сферу. По ее информации, прецеденты по России в целом есть.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержали бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и двух его подельников по делу о незаконной продаже мест на местных кладбищах.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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