Экономист предсказал цену нефти в случае атаки Израиля на Иран

Экономист Гулиев: цены на нефть могут уйти далеко за 100 долларов за бочку

Если Израиль ударит по объектам иранской нефтяной инфраструктуры, то нефть может подорожать выше 100 долларов за баррель. Об этом заявил заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России экономист Игбал Гулиев. Его цитирует ТАСС.

Гулиев напомнил, что Иран сумел восстановить добычу, доведя ее больше чем до трех миллионов баррелей в сутки. Почти 50 процентов этого объема экспортируется. Если поставки иранской нефти пресекутся, то цены вырастут. При этом для Ирана особо важен главный экспортный терминал на острове Харг, и больше всего Тегеран беспокоится именно за его безопасность. Основным же покупателем иранской нефти остается КНР.

Что касается ответного удара по нефтяным объектам Израиля, то, как полагает Гулиев, не факт, что они окажут сильное экономическое влияние. Однако это усугубит противостояние двух государств и может обернуться полномасштабным военным столкновением. Кроме того, Иран располагает возможностью для перекрытия Ормузского пролива, который используется для обеспечения примерно пятой части мировых нефтяных поставок.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что ирано-израильский конфликт может обернуться мощным энергетическим кризисом. Причем речь о серьезном подорожании и нефти, и газа. В конечном итоге это чревато противостоянием Ирана с большей частью западного мира и утратой Тегераном контроля за Ормузским проливом.