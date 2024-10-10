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11:27, 10 октября 2024Экономика

Первый зампред Сбера рассказал о росте портфеля средств физических лиц

Ведяхин: депозитные вложения физлиц в Сбере выросли на десять триллионов рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

За 12 месяцев портфель средств физических лиц в Сбере вырос более чем на десять триллионов рублей, это очень приличный рост, рассказал в интервью телеканалу НТВ первый зампред Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, это рост, который справедлив для всей системы, и в Сбере это отслеживают.

«Но, в общем-то, у нас получается сейчас вложение в депозиты, это очень выгодное вложение. Если мы смотрим ставку инфляции, уровень инфляции и уровень тех доходов, которые можно получить по вкладам, мы видим, что десять плюс процентов реальная доходность. Это уникальная ситуация, на самом деле, на рынке», — добавил Ведяхин.

Он также отметил, что реальную доходность надо мерить относительно инфляции.

Мы видим, что меняется потребительское поведение. То есть, с одной стороны, люди все меньше и меньше берут потребительские кредиты, которые, кстати, разогревают экономику. Автокредит в росте. Но опять же, это связано во многом с рынком автокредитования. Сейчас мы видим, что и автокредиты потихонечку начинают замедляться. То есть по требованию начинают замедляться. А на самом деле рынок сейчас выходит на плато по росту кредитов для физических лиц», — пояснил первый зампред Сбера.

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      Константин Паршин
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