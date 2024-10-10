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07:44, 10 октября 2024Силовые структуры

ФСБ России задержала мужчину за госизмену

В ДНР ФСБ задержала мужчину, планировавшего вступить в РДК

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ задержала жителя Ясиноватой, планировавшего вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина общался с украинскими спецслужбами, чтобы перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Против него возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее в Хабаровске суд приговорил местного жителя по имени Цан-Хою к 15 годам лишения свободы за госизмену и диверсию.

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      Екатерина Кашурникова
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