ФСБ России задержала мужчину за госизмену

В ДНР ФСБ задержала мужчину, планировавшего вступить в РДК

В Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ задержала жителя Ясиноватой, планировавшего вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина общался с украинскими спецслужбами, чтобы перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Против него возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее в Хабаровске суд приговорил местного жителя по имени Цан-Хою к 15 годам лишения свободы за госизмену и диверсию.