Глава Адыгеи рассказал о ситуации в регионе после атаки американскими дронами

Глава Адыгеи Кумпилов: все последствия ЧС после атаки БПЛА устранены

Все последствия чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в пригороде Майкопа, столицы республики Адыгеи, устранены. О ситуации в регионе рассказал глава Адыгеи Марат Кумпилов в Telegram.

По словам Кумпилова, разрушений гражданской инфраструктуры после атаки нет. Чиновник добавил, что эвакуированные граждане поселка Родникового уже в ближайшее время смогут вернуться в дома. «Обстановка после атаки БПЛА в пригороде Майкопа стабилизирована (...) Благодарю всех за слаженное взаимодействие!» — написал в блоге Кумпилов.

Известно, что в атаке на регион применялись американские дроны PD-2. В три часа ночи по одному из них отработала система противовоздушной обороны, аппарат упал в поле недалеко от поселка Родниковый, обошлось без последствий. Уточняется, что беспилотник нес 19 килограммов взрывчатки и пролетел около 500 километров от украинской границы.