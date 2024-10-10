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11:53, 10 октября 2024Россия

Больше тысячи человек эвакуировали после налета ВСУ в Адыгее. Военный аэродром атаковали американскими дронами

В Адыгее эвакуируют жителей Родникового из-за атаки БПЛА ВСУ на аэродром
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Telegram-канал главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова

Ночью 10 октября пригород Майкопа подвергся налету дронов Вооруженных сил Украины, жителей поселка Родниковый пришлось эвакуировать, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

По словам главы региона, жертв и пострадавших нет, возгорание ликвидируют огнеборцы МЧС. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской. В правительстве республики позднее уточнили, что в результате атаки беспилотников начался пожар на военном объекте. Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов заявил, что в столице Адыгеи усилены меры безопасности, людям оказывается вся необходимая помощь. В то же время чиновник опроверг слухи о введении в Майкопе особого положения и проведении массовой эвакуации населения.

Фото: Telegram-канал главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова

В то же время, по данным Telegram-канала Mash, из поселка Родниковый эвакуируют около 1300 человек. В сети также публиковались кадры из Адыгеи. На видео слышен глухой звук взрыва. На следующей части записи, снятой из другой точки, также раздается взрыв.

ВСУ пытались атаковать военный аэродром под Майкопом американскими дронами

Как пишет Mash, в атаке на российский регион были задействованы дроны PD-2. В три часа ночи по одному из них отработала система противовоздушной обороны (ПВО), аппарат упал в поле недалеко от поселка Родниковый, обошлось без последствий. Уточняется, что беспилотник нес 19 килограммов взрывчатки и пролетел около 500 километров от украинской границы. Всего такой БПЛА может преодолеть до 1000 километров.

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По информации Mash, аналогичными беспилотниками ВСУ пытались атаковать Москву в начале сентября.

По данным Министерства обороны, всего за минувшую ночь российская ПВО уничтожила 92 украинских беспилотника. При этом в сводке оборонного ведомства не говорится об атаке на Адыгею.

Житель Майкопа описал атаку беспилотников

В беседе с «Лентой.ру» житель Майкопа Руслан Владимиров (имя изменено) описал атаку дронов на регион фразой «казалось, что шум со всех сторон».

В три с лишним ночи проснулись все от взрыва, и гул стоял ужасный, как будто что-то пролетело над домами. Понятия не имею, что это было, но слышно было один, два раза

житель Майкопа

По его словам, утром, когда все начали писать о случившемся, он убедился, что ему не показалось и не приснилось.

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      Алина Гончарова
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