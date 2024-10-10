Житель Майкопа описал атаку беспилотников на Адыгею

Житель Майкопа описал атаку беспилотников фразой «казалось, шум со всех сторон»

Житель Майкопа Руслан Владимиров (имя изменено) описал атаку беспилотников на Адыгею фразой «казалось, что шум со всех сторон». О событиях ночи на 10 октября он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«В 3 с лишним ночи проснулись все от взрыва, и гул стоял ужасный, как будто что-то пролетело над домами. Понятия не имею, что это было, но слышно было один, два раза. После этого даже у нас тут сработали сигнализации на машинах. Казалось, что шум со всех сторон. Я сразу уснул, было поздно. Утром, когда начали об этом писать, я понял, что мне не показалось и не приснилось», — сообщил очевидец, проживающий в центре Майкопа.

Украинские военные атаковали пригород Майкопа в ночь на четверг, 10 октября. Сведений о пострадавших не поступало. О том, сколько именно беспилотников перехватили над регионом, не раскрывалось. Власти решили эвакуировать жителей поселка Родниковый из-за начавшегося пожара. Звуки взрыва слышны на снятом в республике видео.

В правительстве Адыгеи подтвердили, что в республике после украинской атаки загорелся военный объект. Сообщалось, что ВСУ пытались атаковать военный аэродром под Майкопом американскими дронами PD-2.

