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11:27, 10 октября 2024Россия

Житель Майкопа описал атаку беспилотников на Адыгею

Житель Майкопа описал атаку беспилотников фразой «казалось, шум со всех сторон»

Кадр: Telegram-канал ASTRA

Житель Майкопа Руслан Владимиров (имя изменено) описал атаку беспилотников на Адыгею фразой «казалось, что шум со всех сторон». О событиях ночи на 10 октября он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«В 3 с лишним ночи проснулись все от взрыва, и гул стоял ужасный, как будто что-то пролетело над домами. Понятия не имею, что это было, но слышно было один, два раза. После этого даже у нас тут сработали сигнализации на машинах. Казалось, что шум со всех сторон. Я сразу уснул, было поздно. Утром, когда начали об этом писать, я понял, что мне не показалось и не приснилось», — сообщил очевидец, проживающий в центре Майкопа.

Украинские военные атаковали пригород Майкопа в ночь на четверг, 10 октября. Сведений о пострадавших не поступало. О том, сколько именно беспилотников перехватили над регионом, не раскрывалось. Власти решили эвакуировать жителей поселка Родниковый из-за начавшегося пожара. Звуки взрыва слышны на снятом в республике видео.

В правительстве Адыгеи подтвердили, что в республике после украинской атаки загорелся военный объект. Сообщалось, что ВСУ пытались атаковать военный аэродром под Майкопом американскими дронами PD-2.

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