Украина пыталась атаковать регион России ракетой и беспилотниками

Курский губернатор Смирнов: над регионом уничтожена ракета и два дрона ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракеты. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его данным, над регионом перехватили два беспилотника самолетного типа и одну ракету. Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за работу.

За четверг, 10 октября, в Курской области пять раз объявляли опасность ракетного удара. О каких-либо других атаках со стороны Украины глава приграничного российского региона не сообщал.

По данным Минобороны, в ночь на 10 октября над Курской области перехватили 12 беспилотников. Всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 92 дрона над семью регионами России и Азовским морем. Больше всего БПЛА было поражено над Краснодарским краем — 47.

В Курской области два месяца идут бои с ВСУ. Россия уже начала контрнаступление и освободила ряд населенных пунктов. Так, днем ранее, 9 октября, Минобороны сообщило, что за сутки Вооруженные силы (ВС) России вернули контроль над Новой Сорочиной и Покровским. Операция по уничтожению ВСУ в приграничье продолжается.