Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 10 октября 2024Россия

Украина пыталась атаковать регион России ракетой и беспилотниками

Курский губернатор Смирнов: над регионом уничтожена ракета и два дрона ВСУ

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракеты. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его данным, над регионом перехватили два беспилотника самолетного типа и одну ракету. Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за работу.

За четверг, 10 октября, в Курской области пять раз объявляли опасность ракетного удара. О каких-либо других атаках со стороны Украины глава приграничного российского региона не сообщал.

Материалы по теме:
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024
«Надо перестроить свою жизнь» Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
«Надо перестроить свою жизнь»Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
10 сентября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

По данным Минобороны, в ночь на 10 октября над Курской области перехватили 12 беспилотников. Всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 92 дрона над семью регионами России и Азовским морем. Больше всего БПЛА было поражено над Краснодарским краем — 47.

В Курской области два месяца идут бои с ВСУ. Россия уже начала контрнаступление и освободила ряд населенных пунктов. Так, днем ранее, 9 октября, Минобороны сообщило, что за сутки Вооруженные силы (ВС) России вернули контроль над Новой Сорочиной и Покровским. Операция по уничтожению ВСУ в приграничье продолжается.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и депутатам. Он заявил, что на него готовили покушение. Что об этом известно?

      Премьер Польши раскритиковал президента за конфликт вокруг назначения послов

      В России возбудили дело против вторгшегося в Курскую область наемника из Грузии

      Причастных к расправе над россиянином из-за жилья поймали спустя 14 лет

      В России назвали приоритетную страну-посредника в переговорах с Украиной

      Кадыров рассказал о попытке заказать на него покушение

      Российский школьник принес оружие на учебу и случайно выстрелил в одноклассницу

      Один из создателей iPhone покинет Apple

      Миллер описал состояние энергорынка Европы без российского газа словом «плохо»

      В России подтвердили отсутствие проблем с транзитом нефти через Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше