Густой смог накрыл два российских города

Жители Курска и Азова пожаловались на густой смог из-за пожаров

Густой смог накрыл Азов Ростовской области и Курск. Жители двух российских городов пожаловались на дым и сильный запах гари. Видео с ситуацией на улицах публикуют Telegram-каналы Mash и Baza.

В Азове видимость на дорогах сильно ухудшилась — в некоторых районах она достигает всего 3-4 метров. «Сейчас безумный запах дыма — резиновый какой-то. И такой густой, что улица кажется темной. Даже некоторые фонари не видно», — рассказали очевидцы. Смог, по словам жителей города, возник из-за масштабных пожаров на полях в регионе, тушение которых заняло два дня.

На густой дым и запах гари пожаловались и жители Курска. На снятых очевидцами кадрах видно, что из окна жилого дома не видно ничего, кроме тумана и проблеска фонарей. Власти города утверждают, что это последствия торфяных пожаров. Однако жители сомневаются, что так пахнет горелая трава.

Ранее жителей Москвы предупредили, что город снова накроет «радиационный» туман. Он образуется, когда ночью при малооблачной погоде подстилающая поверхность охлаждается и при низкой температуре происходит конденсация водяных паров, пояснили синоптики.