Карпин выбрал из игроков сборной России будущих тренеров

Карпин: футболисты сборной России Баринов и Глебов могут стать тренерами

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выбрал игроков, которые в будущем могли бы стать тренерами. Его слова приводит РИА Новости.

«[Дмитрий] Баринов и [Данил] Глебов могут стать тренерами, судя по тому, как инициативно они работали на тренировке», — заявил Карпин. Он отметил, что совместное занятие со сборной — идеальный формат тренировки для молодого поколения.

10 октября сборная России провела открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». Участие в занятии также приняли более 300 воспитанников спортшкол из Курской и Белгородской областей.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.