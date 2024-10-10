Вслед за «Борисом» на Европу обрушился новый мощный шторм

France24: на Европу обрушился новый разрушительный шторм «Кирк»

На Западную Европу обрушился новый шторм. Буре дали название «Кирк», и она уже принесла волну разрушений в Испанию и Португалию, передает телеканал France24.

В ночь со вторника на среду Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Португалии зарегистрировало 1,3 тысячи происшествий, вызванных шквалистым ветром. В большинстве своем инциденты были связаны с ветровалом. Сильнее других пострадал город Порту на севере страны — здесь ураганным ветром выкорчевало 400 деревьев. В Барселуше непогода привела к поломкам автомобилей и прервала железнодорожное сообщение. Из-за разгула стихии без света осталось 300 тысяч домов. В прибрежных районах объявлен желтый уровень погодной опасности — штормовые нагоны могут достигать 7 метров.

Испанские метеослужбы объявили оранжевый уровень опасности на севере и северо-западе страны. В провинции Астурия скорость ветра доходит до 140 километров в час. В Галисии сход селей и поваленные деревья заблокировали несколько автодорог.

В режим повышенной готовности приведены экстренные службы Франции. В 29 департаментах страны объявлен оранжевый уровень тревоги. В Атлантических Пиренеях электричества лишилось 35 тысяч домохозяйств, на юге Франции — 64 тысячи потребителей. В регионе Сена и Марна предупредили о высоком риске наводнений — из-за проливных дождей разлилась река Гранд-Морен. Паводком затоплены дороги в ряде регионов. Как сообщается, в ближайшие дни «Кирк» накроет Швейцарию, Бельгию, Нидерланды и север Германии.

В сентябре на Европу обрушился шторм «Борис», который вызвал наводнения в Польше, Австрии, Румынии, Словакии и Чехии. Разгул стихии, по последним данным, не смогли пережить 22 человека. Президент Чехии Петр Павел предположил, что на восстановление страны от последствий паводков уйдут многие месяцы и даже годы.