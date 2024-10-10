Китай стал лидером по действующим патентам на изобретения

Росконгресс: Китай стал лидером по числу научно-технологических публикаций

Китай стал лидером в мире по числу научных технологических публикаци и по действующим внутренним патентам. Как говорится в исследовании Росконгресса, все это вместе с инвестициями и развитием кадров закладывает основы для его превращения в ведущую научно‑техническую сверхдержаву, передает РИА Новости.

Отмечается, что за период 1996-2020 годов КНР увеличила инвестиции в исследования и разработки на 3299 процентов. В частности, на долю Китая приходится 48 процентов самых цитируемых в мире исследований в области передовых авиационных двигателей, включая гиперзвуковые.

Ранее сообщалось, что китайская космическая разработка, похожая на американский многоразовый аппарат, может иметь военное применение как средства против спутников.