Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:38, 10 октября 2024Наука и техника

Китай стал лидером по действующим патентам на изобретения

Росконгресс: Китай стал лидером по числу научно-технологических публикаций

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Китай стал лидером в мире по числу научных технологических публикаци и по действующим внутренним патентам. Как говорится в исследовании Росконгресса, все это вместе с инвестициями и развитием кадров закладывает основы для его превращения в ведущую научно‑техническую сверхдержаву, передает РИА Новости.

Отмечается, что за период 1996-2020 годов КНР увеличила инвестиции в исследования и разработки на 3299 процентов. В частности, на долю Китая приходится 48 процентов самых цитируемых в мире исследований в области передовых авиационных двигателей, включая гиперзвуковые.

Ранее сообщалось, что китайская космическая разработка, похожая на американский многоразовый аппарат, может иметь военное применение как средства против спутников.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Стивен Сигал посетил пленных членов «Азова» в Донбассе

      Муфтий Дагестана высказался о квадроберах

      Бывший председатель правления «Интеркоммерца» появился в деле Тимура Иванова

      Россиянин описал пенсии в Литве фразой «способны вызвать зависть»

      20-летняя дочь Моники Беллуччи обнажила часть груди на фото

      Стало известно о жертве пожара в «доме-корабле» в Москве

      Гладков сообщил о повреждении 70 вышек сотовой связи в Белгородской области

      Российские следователи допросили в Израиле обвиняемого в расправе над Тальковым Шляфмана

      Секс-эксперт назвала способы достижения ярких оргазмов

      Российские компании стали активно переманивать друг у друга работников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше