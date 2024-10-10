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15:09, 10 октября 2024Россия

Курский губернатор обратился к жителям на фоне работы ПВО

Курский губернатор Смирнов обратился к жителям и сообщил о работе ПВО

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился к жителям на фоне работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Работает ПВО! Отойдите от окон!», — обратился к гражданам глава российского региона. Через 15 минут ракетную тревогу отменили.

Затем Смирнов опубликовал сообщение об уничтожении ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над областью.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

10 октября в Курской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возник пожар в частном доме. На опубликованных кадрах видно объятое пламенем здание. Его стены остались целыми, однако крыша и внутренние помещения уничтожены огнем.

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      Никита Абрамов
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