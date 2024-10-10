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13:08, 10 октября 2024Россия

Появилось видео загоревшегося после атаки БПЛА частного дома в Курской области

В Курской области возникший в частном доме после атаки БПЛА пожар сняли на видео

Пожар, возникший в частном доме после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Курской области, сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовало РИА Новости в Telegram.

Нападение произошло селе Снагость. В результате нападения дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) дом оказался уничтожен.

На кадрах виден объятый пламенем дом. Его стены остались целыми, однако крыша и внутренние помещения уничтожены огнем. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Ранее российский боец головой сбил украинский беспилотник и остался живым. На опубликованных кадрах видно, как солдат бросается на летящий к нему дрон, после чего раздается взрыв. Затем боец уходит в лесопосадку без видимых повреждений.

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      Никита Абрамов
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