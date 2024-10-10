Курский губернатор обратился к жителям на фоне сообщений о сбитой украинской ракете

Смирнов: в небе над Курской областью уничтожили украинскую ракету

В небе над Курской областью сбили украинскую ракету. Глава региона Алексей Смирнов обратился к жителям на фоне сообщений о ее уничтожении, опубликовав пост в Telegram.

По словам губернатора, ракету уничтожили в российском приграничье днем 10 октября. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). «При обнаружении обломков не трогайте их и не приближайтесь к ним», — написал Смирнов, напомнив, что сообщить о находке можно по телефону 112.

Ранее Смирнов обратился к жителям на фоне работы систем ПВО, призвав россиян отойти от окон. Позднее он сообщал еще об одной сбитой в регионе украинской ракете.

Бои с украинскими войсками на российской территории ведутся с 6 августа. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.