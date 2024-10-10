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13:55, 10 октября 2024Культура

Лопес впервые прокомментировала разрыв с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес заявила, что учится жить заново после развода с Аффлеком

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дженнифер Лопес впервые прокомментировала расставание с бывшим мужем актером Беном Аффлеком. Об этом она рассказала изданию Interview.

В разговоре с журналистами певица призналась, что крах «настоящей истории любви» с Аффлеком стал для нее настоящей катастрофой. Теперь ей приходится учиться жить заново.

«Я только осознаю, что способна на радость и счастье в одиночестве. Отношения с мужчиной не определяют меня. Не могу и не хочу искать счастья в других, должна найти его внутри себя», — заявила Джей Ло.

Ранее стало известно, что Аффлек пытается оттянуть развод с Лопес.

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      Андрей Шеньшаков
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