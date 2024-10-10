Топ-менеджер Сбера рассказал о работе офисов в новых регионах

Ведяхин заявил о наличии спроса на услуги Сбера в новых регионах

Первый зампред Сбера Александр Ведяхин в интервью телеканалу НТВ рассказал о работе офисов в новых регионах, отметив, что сейчас в качестве сервиса и продуктов для жителей ДНР и ЛНР нет никакой разницы по сравнению с жителями любого региона России.

«У нас есть офисы в Луганской Народной Республике. Это вопрос скорости работы именно по аренде недвижимости. Это технический вопрос. То есть мы это решение приняли, мы идем, мы об этом заявили. У нас очень хорошо развивается бизнес в Крыму, мы очень довольны. В ДНР и ЛНР мы тоже видим большой спрос. У нас первый месяц вообще были устойчивые очереди. И на бренд, и на продукт, который мы предоставляем жителям этих регионов», — отметил Ведяхин.

Топ-менеджер Сбера напомнил, что стало больше офисов и клиенты получают сервис уже в том формате, к которому привыкли в соседних областях, а также на территории Москвы. Поэтому сейчас в качестве сервиса и продуктов для жителей ДНР и ЛНР нет никакой разницы по сравнению с жителями любого региона России, подчеркнул он.

